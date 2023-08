Muge em festa durante quatro dias

As Festas em Honra do Mártir São Sebastião, em Muge, vão ter espectáculos musicais, bailes, garraiadas, tasquinhas e iniciativas religiosas. Smells Like 90´s, Tributo aos Queen, Micaela e Gaby Fernandes dos Irmãos Verdade são algumas das atracções musicais.

A comissão das Festas em Honra do Mártir São Sebastião 2023, em Muge, programou quatro dias de muita animação de 11 a 14 de Agosto. Smells Like 90´s, Tributo aos Queen, Micaela e Gaby Fernandes dos Irmãos Verdade são os cabeça-de-cartaz. As festividades iniciam na sexta-feira, 11 de Agosto, às 19h30, com concentração à entrada da vila para um desfile com os elementos da comissão de festas, animado pela banda da Sociedade Filarmónica de Muge.

A inauguração e abertura do recinto das festas é às 20h30 e às 21h00 actua o Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo. Uma hora depois viaja-se até aos anos 90 com o grupo Smells Like 90’s e a seguir há baile com Jorge Paulo, às 01h00, seguido de garraiada (01h30) e da abertura do espaço jovem às 02h00, com Dj Nana. O dia de sábado começa com um peditório na vila acompanhado da banda da Sociedade Filarmónica de Muge, às 09h00, abertura do restaurante no recinto das festas, ao meio-dia, e nova garraiada, às 17h30. A abertura do arraial está marcada para as 21h30 com Telmo Faria. Às 22h30 sobe ao palco a banda Tributo aos Queen. Pelas 00h30 decorre uma sessão de fogo de artifício e o baile retoma. African Groove entra no espaço jovem às 02h00.

Domingo, dia 13, realiza-se o jogo de futebol “Amigos de Muge”, às 10h00. À tarde há missa solene (16h00) e procissão em honra do Mártir São Sebastião, acompanhada da banda da Sociedade Filarmónica de Muge (17h00). O baile com Vítor Vilela abre às 21h00, depois há concerto musical com a Sociedade Filarmónica de Muge às 22h00 e espectáculo com Micaela às 23h00. Pela noite dentro há continuação do baile, garraiada (01h30) e DJ Carlos Libério no espaço jovem (02h00).

No último dia de festejos, a abertura do arraial está prevista para as 21h00 com baile a cargo de Jorge Paulo e Susana e às 22h00 terá lugar a cerimónia de entrega da bandeira à nova comissão de festas. Gaby Fernandes e sua banda tocam às 22h30, o baile às 00h30, a garraiada às 01h00 e o DJ Tiago Leiria às 02h00 completam o programa dos festejos 2023.