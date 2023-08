Festas nos Casais Penedos angariam fundos para obras na aldeia

“Vamos pôr a nossa capela bonita” é o mote da festa nos Casais Penedos, no concelho do Cartaxo. A Comissão de Festas da Igreja dos Casais dos Penedos, no concelho do Cartaxo, elaborou um programa que inclui feira de velharias, chá das tias, bailarico, música e dança, exposição de arte por artistas da terra, petiscos e comida típica. A festa tem lugar no largo da capela nos dias 11, 12 e 13 de Agosto. Os fundos revertem para a pintura e manutenção da capela e da casa mortuária. A entrada é gratuita.

A festa começa às 19h00 de sexta-feira, 11 de Agosto, com a abertura do restaurante e às 21h00 há missa seguida de procissão das velas. Mais à noite, às 23h00, Quim Botas anima o bailarico. Sábado, 12 de Agosto, o pavilhão da Casa do Povo de Aveiras de Cima recebe um jogo de futebol das velhas glórias às 10h00 e às 11h00 inicia-se a feira de velharias e usados no jardim da capela. À tarde, às 17h00, actuam Las Hermosas da Escola de Sevillanas e Flamenco da Poisada do Campino, seguidas do Grupo de Cantares das Atividades Sénior da Junta de Freguesia de Pontével, no concelho do Cartaxo, às 18h30, e do bailarico com António Pereira, às 22h00. A exposição por artistas locais decorre na escola primária dos Casais dos Penedos, sexta-feira das 19h00 às 21h00 e no fim-de-semana das 14h00 às 21h00.

Domingo, 13 de Agosto, começa com um encontro de motociclistas às 09h00 e às 12h00 volta a abrir o restaurante. A Associação Filarmónica União Lapense (AFUL), da Lapa, no concelho do Cartaxo, toca às 17h00 e duas horas depois anuncia-se o vencedor da exposição de espantalhos patente no jardim da capela, feitos por instituições da comunidade. O Grupo de Cantigas e Tradições da Lapa encerra os festejos às 22h00.