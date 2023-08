Atelier para crianças no Museu do Neo-Realismo

No âmbito da Exposição Sidónio Muralha – Caminhada insubmissa, o serviço educativo do Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, vai organizar o atelier “O Gavião” dirigido às crianças e suas famílias. A actividade vai decorrer no domingo, dia 20 de Agosto, pelas 10h30, e os participantes são convidados a imaginar e ilustrar uma cena. A actividade está limitada a 12 crianças e é necessário efectuar marcação prévia. O atelier é acessível a públicos com deficiência física, incapacidade motora ou deficiência intelectual e/ou limitações cognitivas.