Benny-Venti volta a vencer Festival de Estátuas Humanas de Santarém

Joana Branco, a personagem de Benny-Venti, um duende atrevido e brincalhão, foi a estátua eleita pelo público na 4ª edição do Festival de Estátuas Humanas de Santarém, que decorreu entre os dias 11 e 13 de Agosto, nas ruas do centro histórico de Santarém, numa organização do município em parceria com os Quideia, empresa de animação responsável pela produção do evento. Com este prémio Benny-Venti tornou-se a primeira bicampeã do in. Estátuas. Já em 2022 foi a favorita do público.

O prémio, um voucher da autarquia local, com direito a 2 entradas para todos os espetáculos levados a cabo pelo Santarém Cultura no Teatro Sá da Bandeira (TSB) durante um ano, foi entregue a Joana Branco pelo vereador com o Pelouro da Cultura, Nuno Domingos.

Na edição deste ano, que atraiu milhares de visitantes de vários pontos do país, votaram nas 16 estátuas a concurso quatro mil pessoas. João Filipe, que representou Almeida Garrett, conquistou o prémio do júri composto por Cristina Neves, Maria Emília e Isabel Leão, da Imobiliária ERA, que uma vez mais apoiou este grande evento com um voucher no valor de 500 euros.

Na votação, que decorreu paralelamente online lançada pelos Quideia, a estátua Verão, a cargo de Inês Peixinho, foi a preferida. O município de Santarém atribui ainda aos 16 participantes vouchers para uma entrada para todos os espectáculos promovidos pelo Santarém Cultura no TSB até final de 2023.