Marchinha do Botequim anima Vila Nova de São Pedro

O grupo musical Marchinha do Botequim vai actuar no adro da igreja de Vila Nova de São Pedro na sexta-feira, 18 Agosto, às 21h30. O espectáculo realiza-se no âmbito do programa de Artes ao Vivo, Artéria, que vai decorrer até Outubro.

Dos blues ao rock, do twist ao dixie, da música tradicional portuguesa à pop, anunciam-se minutos bem passados ao som de covers e versões de luxo por uma banda de músicos experientes onde brilham a guitarra, o banjo, o acordeão e sopros muito atractivos, sem esquecer a contagiante percussão, refere o município de Azambuja.

O programa Artéria tem como objectivo promover a arte, por todo o concelho de Azambuja, através de uma programação diversificada, desde música, ao teatro, literatura, cinema e etnografia. Todas as iniciativas desta programação têm entrada gratuita e não se efectuam reservas para estes eventos.