Exposição sobre Igreja Matriz de Samora Correia no Palácio do Infantado

A galeria do Palácio do Infantado acolhe a partir desta quinta-feira, 17 de Agosto, a exposição sobre a história da Igreja Matriz de Samora Correia que com os seus altares de talha dourada, os painéis de azulejo e as pinturas murais, está classificada como Imóvel de interesse Público desde 1957. A inauguração está marcada para as 15h00.

Em 1718, a igreja existente em Samora Correia foi destruída, para dar lugar à atual Igreja Matriz, consagrada a Nossa Senhora de Oliveira, padroeira da freguesia e foi inaugurada em 1721, tendo sido mandada construir pelo pároco Freire Henrique da Silva Araújo.

Em 1755 e1909 os terramotos provocaram vários danos na igreja, entre os quais o derrube de muitos azulejos do século XVIII, que fazem alusão ao Apóstolo São Tiago. Nos últimos anos, a Igreja Matriz de Samora Correia foi alvo de importantes obras de restauração e de recuperação da sua fachada e espaço envolvente, bem como dos painéis de azulejo, madeiras e talha dourada que compõem o seu interior.