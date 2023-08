Torreshopping anima os finais de Verão com Summer Sunset Party

O Torreshopping vai dar mais música e cor ao Verão com as “Summer Sunset Party”, uma festa dedicada aos amigos e aos finais de tarde inesquecíveis. De sexta a domingo, nos fins de semana de 18 e 25 de agosto, o centro comercial de Torres Novas vai ser o ponto de encontro mais animado da cidade. De entrada totalmente gratuita, a “Summer Sunset Party” promete proporcionar momentos de diversão para todas as idades, sendo o plano perfeito para desfrutar de um final de tarde nestes últimos dias de maior calor, antes do regresso à rotina.

A partir das 18 horas, a esplanada do Piso 2 vai dar palco a alguns dos artistas musicais da região, acompanhados de muitas surpresas. “Com o pôr do sol como cenário, o Torreshopping promete ser o espaço ideal para convívio entre amigos ou, até, só um pézinho de dança”, afirma a empresa em comunicado.