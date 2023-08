Cortejo Histórico e Etnográfico de Coruche faz viagem ao passado

Funcionários do município, associações, juntas de freguesia e entidades privadas unem-se para transportar o passado até ao presente.

Regressa a 17 de Agosto às ruas da vila de Coruche o Cortejo Histórico e Etnográfico que tradicionalmente se realiza durante as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo. O “Tempo das Nossas Memórias” é o tema deste ano que vai ser retratado em 35 carros que participam no desfile neste feriado municipal.

No estaleiro da Câmara de Coruche os carpinteiros, serralheiros e pintores montaram as estruturas em cima dos carros para serem decoradas a preceito. As madeiras fazem a base da estrutura e em alguns casos a cenografia total. Há materiais que se reciclam e estruturas cenográficas que são reutilizadas. Os temas do desfile exigem um trabalho preparatório. Primeiro acerta-se o tema global e depois as sub-temáticas são discutidas com as juntas de freguesia. Após a decisão os técnicos do município passam ao trabalho de campo, investigam e falam com as pessoas mais velhas para retratar as memórias de forma mais real possível.

Maria do Castelo é arquitecta na câmara há 32 anos e responsável pelo cortejo há 18 anos. Elabora o desenho dos carros mediante as representações que foram decididas. Este ano, por exemplo, coube a Santana do Mato o tema do tempo da família. O carro do desfile vai ter um casal que se conhece na fonte, casa-se na igreja de Santana e constitui família. Depois plantam árvores para os filhos.

Outros dos temas do cortejo é a recriação da velhice, o tempo da morte e do luto, a interpretação das estações, as brincadeiras das crianças noutras épocas e as senhoras que aprendiam costura e faziam os próprios vestidos para irem para o baile da pinha. O rio também terá representação alusiva à época em que era usado para transporte de mercadorias e pessoas.

Um dos eventos mais marcantes e que será retratado é o tempo da Feira de São Miguel. “Antigamente era um marco importante em termos sociais e económicos. As pessoas vinham à vila para comprar roupas e botas para o Inverno. Faziam-se os novos contratos entre patrões e proprietários depois do fim da campanha agrícola. Inclusive as pessoas só tiravam um retrato nesta altura da Feira”, explica a vereadora da Câmara de Coruche, Susana da Cruz.

O cortejo etnográfico conta com a participação de cerca de mil pessoas. As associações estão praticamente todas envolvidas e entidades privadas cedem, por exemplo, os reboques. Para explicar todos estes tempos de memórias aos mais novos o tema este ano do programa educativo é “Coruche é a nossa sala de aula”. Através do núcleo rural e nas visitas ao museu municipal a mensagem é passada às crianças para ficarem a conhecer os seus antepassados.