Rio Maior bem representado na final nacional da Rainha das Vindimas

Beatriz Quistorp é a candidata de Rio Maior ao Concurso Nacional Rainha das Vindimas 2023. Indicada pela Junta de Freguesia de Rio Maior, a jovem irá representar o concelho na Gala da Rainha das Vindimas Portugal, evento que promove a cultura e tradições associadas ao vinho, vinha e enoturismo. O evento realiza-se a 9 de Setembro em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.

Na sua fase de preparação, a candidata visitou alguns pontos turísticos do concelho, assim como adegas e produtores da região, tendo tido contacto com as suas histórias, os seus produtos e métodos de produção.