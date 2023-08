João Pereira transforma Mercado do Levante na “Praça das Cores”

Artista João Pereira está a revolucionar o cenário urbano ao transformar o Mercado do Levante, na Póvoa de Santa Iria, num parque dedicado à livre expressão artística. Este é o excerto de uma conversa, que pode ser lida na próxima edição impressa, a propósito do Dia do Artista, cuja data é assinalada esta quinta-feira, 24 de Agosto.

O Mercado do Levante na Póvoa de Santa Iria vai transformar-se num parque dedicado à arte urbana. A ideia do projecto “Praça das Cores” é de João Pereira, o artista do Forte da Casa que começou a desenhar aos 10 anos e embarcou no mundo do grafitte. Estudou Design e Comunicação na Faculdade de Belas Artes e trabalhou em agências de publicidade. Desenvolveu projectos próprios e pintou o mural do Museu do Ar, em Alverca do Ribatejo, e a ciclovia da Póvoa de Santa Iria.

No Mercado do Levante a ideia é dar vida ao espaço dando-lhe identidade. Ali as pessoas podem fazer uma intervenção de qualquer natureza no muro legal. Existem vários sítios como estes na Europa e poucos em Portugal. João Pereira acredita que será um futuro pólo de atracção. “Sempre fui muito racional e analítico para aquilo que costumam ser os artistas. O meu interesse é traçar projectos que impactem as pessoas e comuniquem com elas”.