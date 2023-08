Aldeia de Pereira acolhe três dias de Festa Rural

O domingo, como manda a tradição, começa com o desfile motorizado Moto-Rural na aldeia do concelho de Constância.

A tradicional Festa Rural da Pereira, a mais pequena aldeia do concelho de Constância, com pouco mais de 30 habitantes, regressa entre sexta-feira e domingo, 25 e 27 de Agosto, anunciou a associação Os Quatro Cantos do Cisne, entidade que organiza o evento. Os Red, DJ Aranha, 4Revival, Quim dos Apitos e Toc&Foge são alguns dos concertos anunciados para a 11.ª edição de um certame em que a irreverência e a celebração de ruralidade são marcas identitárias.

O domingo, como manda a tradição, começa com o desfile motorizado Moto-Rural que leva motociclos, motocultivadores e tratores a percorrer, "à estonteante velocidade de cerca de 17 km/h", todas as localidades da freguesia de Santa Margarida da Coutada, naquele que é um dos momentos mais aguardados pelos participantes.