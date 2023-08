Convento de Cristo em Tomar acolhe conferência templária

O Convento de Cristo, em Tomar, vai receber no sábado, 26 de Agosto, uma conferência denominada ‘Os Novos Velhos Templários’, no âmbito da exposição “Telesma e os Cavaleiros do Mar”, que está patente naquele monumento. Em nota de imprensa, a direcção do Convento de Cristo, monumento Património da Humanidade, indica que os convidados intervenientes para a conferência são o artista plástico Luís Vieira Baptista e o escritor Lídio Lopes. A sessão, com início às 18:30, tem entrada livre e vai decorrer na sala multiúsos do Convento, sendo que a entrada para o evento será feita pelo Claustro da Micha, na fachada norte do monumento.