Cortejo Etnográfico de Coruche fica para a história

Mais de um milhar de pessoas de todas as freguesias e associações do concelho de Coruche participaram naquele que é um dos momentos mais altos da Festa em Honra de Nossa Senhora do Castelo. O Cortejo Histórico e Etnográfico recriou costumes, usos e tradições sob o tema “O tempo das nossas memórias”. Em dia de feriado municipal, 17 de Agosto, milhares de pessoas assistiram às cenas representadas em 35 carros alusivas à vida em Coruche na primeira metade do século passado, exaltadas com rigor documental e histórico. O cortejo mostrou como os ritmos eram vividos de forma única, da fase do namoro até ao casamento, passando pela vida da família e do casal e pela forma como cada um despendia o seu tempo na execução de tarefas, distribuídas entre homem e mulher.