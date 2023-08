Hoje à noite há cinema em Azinhaga

Esta sexta-feira, dia 25, chega a última sessão do Ciclo de Cinema com "O Ano da Morte de Ricardo Reis" de João Botelho. Será no Pátio da Delegação da Azinhaga da Fundação José Saramago, às 21h. Para maiores de 14 anos e com entrada gratuita.

Será servido uma degustação 'Riachinha' e 'Golegão' da Casa Agrícola Rebelo Lopes, a quem a organização agradece o apoio.