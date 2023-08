Centenário de Riachos num livro de David Garcia

A cerimónia de lançamento do livro dos 100 anos da freguesia de Riachos, no concelho de Torres Novas, decorreu no Museu Agrícola dos Riachos na quinta-feira, 24 de Agosto. A cerimónia, onde estiveram presentes várias dezenas de riachenses, contou com uma actuação do rancho “Os camponeses” de Riachos e declamação de um poema de homenagem à freguesia, por parte da esposa do autor, Vanessa Garcia. Além do autor e de alguns amigos, discursaram a vereadora da cultura do município, Elvira Sequeira, o vice-presidente da câmara de Torres Novas, Luís Silva, e o presidente da Junta de Freguesia dos Riachos, José Júlio. No fim, decorreu um lanche de convívio e o autor esteve à conversa com vários dos presentes e assinou dezenas de livros.

Notícia desenvolvida na edição em papel que vai para as bancas à quinta-feira.