Ourém promove projecto para estimulação de leitura e escrita

Durante o ano letivo 2022/23, o município de Ourém dinamizou mais um projecto ao nível da educação, denominado “Som das letras”, para o ensino pré-escolar. Na sua versão piloto, o projecto abrangeu 90 crianças, com o objectivo de as preparar para o processo de aprendizagem da leitura e escrita e prevenir possíveis dificuldades durante o processo de alfabetização.

Ao longo de 12 sessões, dinamizadas por duas terapeutas da fala e uma psicóloga, as crianças adquiriram competências de consciência fonológica ao nível da palavra, sílaba e fonema, utilizando material lúdico e didático específico. De forma a recolher dados de evolução, foram realizadas avaliações pré e pós intervenção ao nível de diferentes domínios linguísticos e da nomeação rápida. A partir das competências que foram alvo de avaliação, recolheram-se dados valiosos sobre possíveis factores de risco para a aprendizagem da leitura e escrita. Observaram-se ainda melhorias significativas entre os dois momentos de avaliação (apesar de ser necessário mais estudo em relação ao efeito destas diferenças). A equipa realizou ainda o webinar “Comboio da Leitura” dirigido a educadores/as e pais/mães. Este contou com a adesão de 30 participantes, aos quais foram transmitidas estratégias para a promoção da consciência fonológica no pré-escolar.