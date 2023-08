Setembro é mês de festa em Vale de Cavalos

Já é conhecido o cartaz da Festa em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, que se realiza em Vale de Cavalos, concelho da Chamusca, nos dias 2 e 3 de Setembro. A edição deste ano tem um formato mais simples e reduzido e tem a organização da comissão de festas composta pelos jovens de preparação para o crisma 2022/2023 com o objectivo de não deixar morrer a tradição.

A festa começa no sábado com destaque para uma caminhada matinal, com início às 9h30, onde uma explosão de cores iluminará o Largo de Nossa Senhora dos Remédios. Em seguida, a sessão de zumba com a instrutora Andreia Oliveira promete trazer movimento e energia à freguesia. A tarde de sábado traz o peditório geral que se deslocará até à Caniceira e ao Casal das Oliveiras, acompanhado pela Sociedade Filarmónica Goleganense 1º de Janeiro, criando um ambiente de emoção entre a população. A noite será animada pela actuação da Banda Be-King, seguida pela energia do DJ CMIKE.

O domingo começará cedo com o peditório geral em Vale de Cavalos, novamente acompanhado pela Sociedade Filarmónica Goleganense 1º de Janeiro. A partir das 16h00 a missa solene será presidida pelo Pároco Tiago Pires, seguida pela tradicional procissão e cortejo das Fogaceiras às 17h00, e o típico leilão das fogaças. Para encerrar a festa, o Duo Jorge Paulo e Susana traz animação e alegria à noite de domingo. “A Festa em Honra de Nossa Senhora dos Remédios é um testemunho da força da tradição de Vale de Cavalos. Mesmo num formato mais simples, a alegria e o contributo da população fez-se presente durante a preparação do certame”, afirma a comissão de festas em comunicado.