Alpiagra é uma referência na região e este ano aposta na sustentabilidade

A 41ª edição da Alpiagra – Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça – arrancou este ano com um cortejo etnográfico onde elementos de várias associações e colectividades representaram como era a vida no concelho há 60 anos. Trajadas a rigor, as mulheres levavam fruta, legumes e verduras à cabeça. Os homens também vestiam calças cinzentas e camisa branca, sendo que uns usaram um colete da mesma cor da calça e outros optaram por um barrete preto. Aos ombros acarretavam um cesto com uvas da vindima ou um barril de vinho. Também participaram elementos a cavalo e a banda da Sociedade Filarmónica 1º Dezembro Alpiarcense.

A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, destacou o momento do desfile que o actual executivo já queria ter realizado há mais tempo na inauguração do certame. “Esta é uma forma de mostrar a quem nos visita como eram as nossas vivências antigamente. É importante que os mais novos, que não viveram estes tempos, possam continuar a perceber como se vivia e o que era a vida das pessoas, que é tão diferente hoje em dia. Que possamos continuar a mostrar as nossas tradições e o respeito que temos por elas”, referiu a autarca durante a cerimónia oficial de inauguração do certame, que decorreu ao final da tarde de sábado, 19 de Agosto.

Sónia Sanfona referiu também que o executivo que lidera tem procurado valorizar a feira que é, há vários anos, um ex-libris da região. “É uma imagem identitária daquilo que somos enquanto comunidade e da forma como preparamos o concelho para quem nos quer visitar. Queremos que a Alpiagra continue a ser uma mostra muito importante do nosso concelho”, disse. Sónia Sanfona considera ter sido uma boa decisão anteciparem o certame para Agosto uma vez que, sublinha, esta é uma altura que permite que muitos alpiarcenses e outros queiram conhecer Alpiarça. “Este certame é também uma forma de mostrarmos que somos um concelho robusto, em desenvolvimento e o nosso comércio e agricultura dão mostras disso mesmo”, realça.

Este ano escolheram o tema da sustentabilidade que, segundo a presidente do município, é cada vez mais uma preocupação e, ao mesmo tempo, um desafio, para autarcas, territórios e para o próprio país. “É com base no respeito pelas tradições sustentáveis, quer na agricultura, quer na forma como nos relacionamos com recursos escassos, como por exemplo a água, que queremos contribuir para impactar a vida das pessoas positivamente contrariando o que as alterações climáticas já nos estão a impor. São os nossos comportamentos e atitudes que condicionam o que está a acontecer um pouco por todo o mundo. Queremos apelar a todos que, no seu dia-a-dia, tenham a preocupação que o futuro se constrói mais saudável e mais sustentável se todos tivermos essa preocupação”, destaca, acrescentando que Alpiarça é um concelho com qualidade de vida.

Quem também marcou presença no certame foi o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, que considera muito importante a antecipação para o mês de Agosto porque permite que os emigrantes, que normalmente estão de férias nesse mês, possam viver o espírito da festa. “São esses emigrantes que hoje nos podem ajudar a compreender como é importante que nós, que hoje temos cada vez mais populações imigrantes a viver no nosso país, entendamos como podermos acolher da melhor forma os cidadãos estrangeiros que vivem em Portugal. Os nossos emigrantes sabem bem como foi difícil estar fora e como foi fundamental serem bem acolhidos nos países que escolheram para viver”, afirmou. A inauguração oficial da Alpiagra, que decorre até domingo, 27 de Agosto, terminou com uma visita da comitiva às tasquinhas e expositores que estão presentes no certame.