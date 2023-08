Festival ao Alto anima Abrantes em Setembro

O Jardim do Alto de Santo António, em Abrantes, vai voltar a receber o Festival ao Alto, nos dias 8 e 9 de Setembro, naquele que é o evento que marca o final do Verão e o início de um novo ciclo, com o regresso às aulas e às rotinas.

Pelas escadarias do Alto de Santo António vai passar o DJ Quinas, que inaugura o palco do festival na sexta-feira, 8 de Setembro no o sunset que vai decorrer entre as 19h30 e 21h30 e que recebe ainda Super Mars, Tributo a Bruno Mars. No sábado, a animação musical do sunset fica a cargo do DJ Matoxa. A cantora e compositora portuguesa Nena (dia 9) é a cabeça de cartaz do festival por onde irão ainda passar os Rapazes da Ramboia (dia 9) e o DJ Amarelo (dia 8).

Ainda no panorama musical, a Banda Filarmónica Mourisquense e a Sociedade Filarmónica de Educação e Beneficiência Riomoinhense vão protagonizar momentos de “Bandas ao Alto” e o Grupo de Teatro Palha de Abrantes vai realizar pequenas performances.

Naquele que é um festival para as famílias, o espaço “Altamente” volta a oferecer diversão para todos, este ano com o “surf mecânico” e o “Aerotrim”, equipamento criado pela NASA para treinar astronautas e que permite ao utilizador conhecer a sensação única de ausência de peso. No recinto vai ainda ser possível criar vídeos instantâneos, prontos a partilhar nas redes sociais, com o Booth 360.

O Festival ao Alto, destaca o município em comunicado, volta a ser considerado um Ecoevento, atribuído pela Valnor, e à semelhança do ano passado vai contar com espaços de street food, da responsabilidade de empresas locais onde os copos são recicláveis. As entradas no Festival ao Alto são gratuitas.