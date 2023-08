A alegria de um povo nas Festas da Glória do Ribatejo

As Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória levam centenas de pessoas à vila do concelho de Salvaterra de Magos. A noite do fogo-de-artifício é um dos momentos altos do certame, que vive do trabalho e da vontade de várias pessoas em “fazer acontecer”.

O momento alto das Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória, em Glória do Ribatejo, é o fogo-de-artifício de sábado à noite. Este ano, o certame, que é uma referência na região, realizou-se de 16 a 21 de Agosto e voltou a atrair várias centenas de pessoas. O Museu Etnográfico inaugurou a exposição “Nossa Senhora da Glória: A Fé e Devoção de um Povo” e a procissão foi outro dos pontos altos. Pelas ruas foram espalhadas fotografias em memória ao passado das festas. O MIRANTE esteve à conversa com a presidente da comissão de festas, Maria João Oliveira, de 41 anos.

Maria João Oliveira explica que durante o ano fizeram eventos mensais e cinco peditórios. Este ano decidiram inovar com uma tasquinha de bolos para terem outra fonte de receita. “Já temos parte da festa paga. A grande atracção é o fogo-de-artifício de sábado à noite e o cartaz foi pensado consoante as nossas possibilidades. Decidimos manter o fogo-de-artifício ao domingo, fazer esse esforço e dar um miminho à população, que tanto pediu quando viu o cartaz”, explicou.

Em criança, Maria João Oliveira lembra-se de a mãe lhe comprar roupa nova de propósito para estrear na festa; hoje faz o mesmo com a sua filha de 12 anos, à semelhança de muitas outras famílias, que continuam a manter a tradição. A presidente é educadora de infância em Samora Correia e garante que o mais gratificante de fazer parte da comissão são as amizades: “há membros da comissão que eram apenas conhecidos e agora são grandes amigos que quero levar para a vida”, vinca. Maria João Oliveira explica que as receitas da festa estão destinadas para a Associação Humanitária dos Bombeiros de Salvaterra de Magos, escuteiros e paróquia, para além de deixarem as coisas orientadas para a comissão seguinte. Em 2016, por exemplo, compraram um computador e uma tenda de 12 metros, conta.



Associação Febre Amarela

A Associação Febre Amarela, conhecida por organizar o festival Glória ao Rock, tem feito um intenso trabalho para incentivar os jovens a saírem de casa e a dinamizarem a freguesia. O presidente da associação, Ricardo Nunes, de 23 anos, explica que, como as festas acabam cedo decidiram criar um espaço com música e boa-disposição para os jovens poderem estar. A 26 de Novembro a associação assinala as três décadas de vida com mais um jantar-convívio que reúne dezenas de jovens ao som de muita música. Ao longo do ano são organizados torneios, palestras, celebra-se o 25 de Abril de 1974 e fazem-se feiras da ladra. A vertente solidária está também no ADN da associação que trilhou os primeiros passos como claque do Sport Clube Desportos Glória do Ribatejo e se tem vindo a modernizar. Neste momento é composta por mais de 30 jovens e tem perto de 200 sócios.