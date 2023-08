Rodrigo Madeira finalista em prémio de turismo

Rodrigo Madeira, aluno diplomado pela Escola Profissional de Salvaterra de Magos (EPSM), é um dos cinco finalistas do prémio Melhor Carreira Jovem, atribuído pela Hospitality Education Awards. A votação para os prémios da formação turística em Portugal está aberta à participação do público e está a decorrer online até dia um de Setembro.

Rodrigo Madeira cresceu em Benavente e concluiu o curso de cozinha/pastelaria na EPSM. Iniciou a carreira no restaurante Hemingway, em Cascais. Trabalhou com o Chefe Joachim Koerper no Restaurante Eleven e, mais tarde, na Herdade Da Malhadinha Nova onde, em conjunto, promoveram a gastronomia alentejana e portuguesa. Neste momento abraçou um novo desafio ao lado do director culinário internacional da Discovery Land Chef Francis Reynard e está a implementar 10 unidades de restauração num clube privado único em Portugal, a Discovery Land Company in CostaTerra Golf & Ocean Club.

O prémio Melhor Carreira Jovem é atribuído pela Associação Fórum Turismo em conjunto com o Turismo de Portugal, I.P, a Associação Nacional de Escolas Profissionais, o Instituto de Emprego e Formação Profissional e a rede de instituições públicas do ensino superior com cursos na área do turismo.