Vila Nova da Barquinha recebe noites de Jazz no mês de Setembro

O Barquinha Jazz 2023 é o evento musical que vai decorrer nos dias 1,2 e 3 de Setembro, na Praça da República, em Vila Nova da Barquinha, sempre a partir das 21h30 e com entradas livres. O programa começa com “Jorge Esperança Quarteto”, um quarteto de fusão de jazz eléctrico formado por Jorge Esperança, Joaquim Roberto, Paulo Neves, Tiago Ramos. A 2 de Setembro vai actuar o grupo musical oriundo da Suíça “Leon Baldesberger Meersalz”. No último dia do evento, 3 de Setembro, o espectáculo vai ficar a cargo dos “Kolme”, trio formado por Ruben Alves, Miguel Amado e Carlos Miguel Antunes.