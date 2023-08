Nos dias 9 e 10 de Setembro decorre o Encontro 2CV Vindimas 2023 na freguesia de Azambujeira e Malaqueijo, concelho de Rio Maior. O encontro começa no primeiro dia às 22h00 com karaoke em Malaqueijo. No domingo, dia 10, a recepção aos participantes na associação de Alfouvés começa às 8h00 e uma hora depois há uma visita à vindima de Vítor Emanuel, à Biblioteca Pacheco Pereira e ao Muei da Miniatura Automóvel. O almoço está marcado para as 13h00 e da parte da tarde há um percurso de perícia.