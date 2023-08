“Moto-Rural” é um desfile único que junta centenas de pessoas na Pereira

As tradicionais festas rurais da Pereira, a aldeia mais pequena do concelho de Constância, decorreram no fim-de-semana de 25 a 27 de Agosto, mas foi para o último dia que ficou guardada a grande atracção das festividades. O desfile “Moto-rural” juntou cerca de duas centenas de participantes que desfilaram em carrinhas, motorizadas, moto-quatro e máquinas agrícolas. Pelas 09h00 começaram a juntar-se na sede da associação Quatro Cantos do Cisne (4CC), responsável pela organização do evento. Grupos de todas as faixas etárias tornaram o espaço num convívio contagiante com grande animação, boa disposição e amizade, características que todos os participantes com quem O MIRANTE falou destacaram.