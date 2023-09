Pintura e escultura de Eduardo Nunes para ver em Constância

A sala polivalente do Cineteatro Municipal de Constância recebe durante o mês de Setembro uma exposição de pintura e escultura, de Eduardo Nunes. Intitulada “Retrospectiva”, a inauguração da exposição está marcada para esta sexta-feira, 1 de Setembro, pelas 18h00.

Eduardo Jorge Nunes nasceu em Abril de 1963 em Santa Margarida, no concelho de Constância. Na Escola de Artes António Arroio finaliza o curso de equipamento e decoração depois a Escola profissional de Recuperação do Património em Sintra onde termina com sucesso o curso de restauro e Conservação de Azulejo que o levam ao restauro dos azulejos do claustro do Palácio da Pena em Sintra e posteriormente a trabalhar no Museu Nacional do azulejo em Lisboa.

Entra na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa na vertente de pintura, faz cenografia, design gráfico, ensino e escultura que promove evidenciando materiais que recicla principalmente o plástico que resulta do chamamento ecológico e da facilidade da recolha de materiais. Mas a pintura é desde sempre a sua paixão e a forma de potenciar a arte. Já participou em mais de duas dezenas de exposições coletivas e individuais.