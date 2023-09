São Pedro de Tomar recebe festival em Setembro de cariz solidário

A 10º edição do festival “Vens ouvir ou vens curtir?” decorre nos dias 15, 16 e 17 de Setembro com entrada livre, no recinto paroquial de festas de São Pedro de Tomar. A apresentação pública do cartaz oficial realiza-se no dia 1 de Setembro, às 18h30, no Largo da Igreja Paroquial de São Pedro de Tomar.

O certame nasce do sonho da comunidade, realizado em 2011, em criar um evento cultural e social para promover a freguesia de São Pedro de Tomar. Inicialmente designado por Festa da Juventude de São Pedro de Tomar, e ao longo das nove edições, a iniciativa recebeu artistas nacionais e internacionais de renome como TOY, Quim Barreiros, Ruth Marlene, Némanus, DJ Olga Ryazanova e DJ Diego Miranda, entre outros. A organização tem ainda em atenção a contratação de empresas e artistas locais, dinamizando a economia do sector cultural.

O evento único e de referência no concelho de Tomar recebe em médica mais de 10 mil pessoas em cada edição, totalizando quase 100 mil visitantes de vários pontos do país e emigrantes a passarem pelo recinto em nove anos. Os lucros do festival são direccionados para instituições de sociais da freguesia e para a Bolsa Social de Apoio a Carenciados.