Susana Alves volta a representar Santarém no Festival da Canção Rural

Iniciativa decorre no sábado, 2 de Setembro, em Lagoa, no Algarve

Susana Alves vai voltar a representar o município de Santarém no Festival da Canção Rural, cuja segunda edição decorre este sábado, 2 de Setembro, às 21h30, no Palco Florados, em Lagoa, Algarve. A cantora, natural de Santarém, vai interpretar “Alma da Vindima”, canção com letra e música de João Madeira, acompanhada pela Orquestra do Festival e pelo músico João Madeira.

A gala tem transmissão em direto no Facebook do Município de Santarém, que vai partilhar a emissão online do festival. A segunda edição conta com a participação de 12 canções originais cujos autores e intérpretes se apresentam todos, em representação dos respectivos municípios, que integram a Associação de Municípios Portugueses do Vinho AMPV – promotora da iniciativa. O júri determinará o intérprete vitorioso, após a soma das pontuações atribuídas na eliminatória e na final.