Centenário da freguesia de Riachos assinalado em livro de David Garcia

A cerimónia de lançamento do livro dos 100 anos da freguesia de Riachos, no concelho de Torres Novas, decorreu no Museu Agrícola de Riachos na quinta-feira, 24 de Agosto. A cerimónia, onde estiveram presentes várias dezenas de riachenses, contou com uma actuação do rancho “Os camponeses” de Riachos e a declamação de um poema de homenagem à freguesia, por parte da esposa do autor do livro, Vanessa Garcia. Além do escritor, David Garcia, discursaram a vereadora da Cultura do município, Elvira Sequeira, o vice-presidente da Câmara de Torres Novas, Luís Silva, e o presidente da Junta de Freguesia de Riachos, José Júlio.

David Garcia, de 42 anos, admite ter “orgulho” em ser filho da terra. Desde criança que se recorda de participar activamente na vida da comunidade, por influência dos pais e amigos. Confessa que o amor pela freguesia já tinha despertado em si o desejo de colocar uma parte da sua história em livro, e em conversa com a junta de freguesia e com o município decidiu-se que o centenário seria a oportunidade ideal. O trabalho de recolha, pesquisa de informação e edição durou cerca de um ano. O autor explica a O MIRANTE que a obra tem como principal objectivo deixar um testemunho físico para preservar as memórias do passado, uma vez que também têm impacto na projecção do futuro. O livro vai estar disponível, para já, na junta de freguesia, no município e com o próprio autor. No fim da cerimónia decorreu um lanche de convívio e o autor aproveitou para estar à conversa com os presentes e dar autógrafos.

Questionado sobre o que diferencia a localidade de Riachos das outras, David Garcia responde, sem hesitar, que são as pessoas e as suas características próprias. “A vila pode não ter grandes riquezas naturais, obras de arte ou monumentos arquitectónicos de grande relevo, mas tem um património humano que faz com que se distinga das demais, destancando o trabalho fundamental das suas colectividades”, afirma. O autor acredita que é essa riqueza associativa que torna a freguesia diferente e mantém viva a sua identidade e cultural. “As colectividades transportam em si a identidade de um povo e todos temos obrigação de as apoiar. As colectividades não podem cair e as pessoas têm de ser incentivadas a continuar porque é parte da história desta freguesia”, salienta.

David Garcia começou o seu percurso político aos 20 anos e é presidente da mesa de assembleia de freguesia desde 2015. Considera que Riachos tem de inovar e deve procurar criar um futuro sustentável, com uma aposta vincada na criação de melhores condições de habitação e de emprego de maneira a atrair empresas para a freguesia e conseguir fixar a população, nomeadamente os mais jovens.