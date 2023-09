“Moto-Rural” é um desfile único que junta centenas de pessoas na aldeia da Pereira

As tradicionais festas rurais da Pereira, a aldeia mais pequena do concelho de Constância, decorreram no fim-de-semana de 25 a 27 de Agosto, mas foi para o último dia que ficou guardada a grande atracção das festividades. O desfile “Moto-rural” juntou cerca de duas centenas de participantes que desfilaram em carrinhas, motorizadas, moto-quatro e máquinas agrícolas. Pelas 09h00 começaram a juntar-se na sede da associação Quatro Cantos do Cisne (4CC), responsável pela organização do evento. Grupos de todas as faixas etárias tornaram o espaço num convívio contagiante com grande animação, boa disposição e amizade, características que todos os participantes com quem O MIRANTE falou destacaram.

Abílio Prazeres, Marco Simões e Fábio Rosa, que se estrearam no desfile, afirmaram que é das melhores festas da região. Os três amigos, naturais da região, mostraram preferência em viver no interior ao invés de uma grande cidade, apontando, contudo, a dificuldade de acesso a superfícies comerciais, serviços e transportes. Alguns dos jovens presentes como Rita Varino, de 17 anos, Catarina Alexandra e o grupo de Diogo Amaro, David Matias, Diogo Godinho, André Neves, Miguel Almeida, Tiago Amaro, Hugo Nobre, com idades entre os 19 e os 22 anos, lamentaram o facto de haver pouca actividade durante o ano direccionada para as suas faixas etárias, como a existência de estabelecimentos nocturnos ou sítios onde possam conviver com outros jovens. No entanto, partilharam da opinião de outros participantes, que viver no interior traz mais tranquilidade, espírito de camaradagem e amizade entre todos.

Filipa Alfaiate, de 40 anos, é natural da Pereira, onde regressou há dois anos após um período a viver no Entroncamento. “A vida aqui é diferente, todos se conhecem, há sossego e muita amizade. É verdade que estamos longe de algumas coisas, como dos transportes, mas acaba por compensar. Estas festas são a demonstração do espírito que aqui se vive, o convívio, a alegria e o amor entre todos”, afirma.

Viver a festa como ninguém

Manuel Agostinho tem 55 anos e é um dos membros-fundadores da organização Quatro Cantos do Cisne (4CC), tendo sido o único elemento da associação que participou na realização de todas as festas ao longo dos anos. Apesar de não residir na aldeia da Pereira, tem orgulho de ter ali nascido, crescido e vivido grande parte da vida. A sua ligação à tradicional Festa Rural começou aos 13 anos a servir bebidas e a ajudar a assar carne. Define o espírito da festa como “indescritível” e que o facto de só acontecer uma vez por ano, torna-a ainda mais especial e faz com que a comunidade a viva mais intensamente. Manuel Agostinho explica que após o último dia de festas começa-se a preparar o próximo ano para que tudo esteja devidamente organizado. “O único e principal objectivo destas festas é a diversão e animação de toda a comunidade. Ninguém sabe o futuro, mas o que queremos é fazer sempre mais e melhor”, disse Manuel Agostinho.