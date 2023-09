Encontro Internacional de Artistas Plásticos em Santarém

O Pictorin – VI Encontro Internacional de Artistas Plásticos, está a decorrer em Santarém de 4 a 9 de Setembro, este ano tendo como tema o Cinema. O programa conta ao longo da semana com workshops de cerâmica, gravura e cinema, na Incubadora de Artes, tertúlias e cinema ao ar livre, e actividades para os mais pequenos. No dia 9, às 10h00, é feita a atribuição do prémio Mário Rodrigues, no Jardim Portas do Sol, e, também às 10h00, mas na Incubadora de Artes, realiza-se o Encontro de Sketchers. O programa termina com a inauguração, às 17h00, da Exposição das Obras dos Artistas Residentes, na Incubadora de Artes. Para informações mais detalhadas, basta contactar a organização do evento através do Instagram.