Espectáculo de dança no Vale de Santarém

O espectáculo ‘Dançar com… Liberdade’, desenvolvido pela Academia de Dança e Expressão Corporal do Círculo Cultural Scalabitano, vai ser apresentado no sábado, 2 de Setembro, no Jardim Público do Vale de Santarém, numa performance que junta bailarinos profissionais com elementos da população local. A iniciativa está marcada para as 21h30.