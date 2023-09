Congresso de Turismo Religioso e Sustentável em Fátima

O XXI Congresso Internacional de Turismo Religioso e Sustentável realiza-se nos dias 22 e 23 de Fevereiro de 2024, em Fátima, tendo a Câmara de Ourém aprovado um protocolo nesse sentido. O acordo define os termos de cooperação entre várias entidades para a realização do congresso, em data coincidente com a realização do XI Workshop Internacional de Turismo Religioso. O município de Ourém apoia com 7.500 euros o evento, assim como as despesas da realização de um roteiro.