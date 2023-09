Abrantes adia Festival ao Alto devido às previsões meteorológicas

partilhe no Facebook

A Câmara de Abrantes anunciou que “decidiu adiar o Festival ao Alto devido à instabilidade das condições meteorológicas previstas” para o próximo fim de semana, ficando o evento reagendado para os dias 15 e 16 de Setembro com o programa previsto.

Na tomada de decisão, e “após cuidada apreciação e ponderação”, indica o município em nota de imprensa, “foram tidos em consideração vários factores, nomeadamente a consulta aos serviços de Protecção Civil que indicaram a instabilidade climatérica e o conceito deste evento”, que se realiza ao ar livre.

Música, animação, desporto e gastronomia (‘street food’) integram o programa do Festival ao Alto em Abrantes, que vai assim decorrer nos dias 15 e 16 de Setembro e que apresenta a artista Nena como cabeça de cartaz. Com entradas gratuitas, o evento vai contar também com actuações dos Super Mars, em tributo a Bruno Mars, dos Rapazes da Ramboia, dos DJ Quinas, Matoxa e Amarelo, e de bandas filarmónicas.