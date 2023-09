Entroncamento acolhe Feira de Antiguidades e Velharias

O centro histórico da cidade do Entroncamento vai acolher no domingo, 10 de Setembro, entre as 09h00 e as 18h00, uma nova edição da Feira de Antiguidades e Velharias. O evento, que vai decorrer durante todo o dia na Rua Luís Falcão de Sommer e na Praça Salgueiro Maia, “pretende dinamizar e valorizar o comércio no centro da cidade”, indica o município, em nota de imprensa.

Para inscrições ou informações, os potenciais vendedores nesta Feira devem contactar o Gabinete de Turismo e Atividades Económicas da Câmara Municipal do Entroncamento através do email empresario@cm-entroncamento.pt ou 249 720 415.