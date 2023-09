partilhe no Facebook

Festival Internacional de Folclore no centro histórico de Abrantes

A Praça Barão da Batalha, no centro histórico de Abrantes, recebe na quinta-feira, 7 de Setembro, um Festival Internacional de Folclore (FIF) que vai contar com a participação de grupos de Itália, Costa Rica e Polónia, além de dois grupos locais.

Com entradas gratuitas e início às 21h30, estarão presentes o “Gruppo Folk Sant Mateu Tzaramonte Chiaramonti”, de Itália, o “Agrupación Folclórica Siwö’ Coronad”, da Costa Rica, e o “Zespół Pieśni i Tańca Silesianie”, da Polónia, em representação do folclore internacional, indicou a organização.

A iniciativa, que assinala a sua terceira edição, é organizada pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de Casais de Revelhos, grupo que vai atuar em representação de Abrantes (Ribatejo), a par do Rancho Folclórico da Casa do Povo do Pego.