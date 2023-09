Festival Pó Suspenso regressa a Torres Novas

Largo do Paço recebe, a 30 de Setembro, a terceira edição do festival onde não vão faltar workshops, exposições de artes visuais, feira de arte, poesia e concertos.

A terceira edição do Festival Pó Suspenso, organizado pelo Colectivo 249, vai realizar-se a 30 de Setembro, no Largo do Paço, em Torres Novas. Do programa constam workshops, exposições de artes visuais, feira de arte, poesia, concertos, entre conversas e partilhas de conhecimentos e experiências.

O festival arranca pelas 10h00 com um workshop de tintas naturais com amora, seguido de uma visita guiada à exposição 100x100, na Praça do Peixe. Pelas 12h30 realiza-se um almoço comunitário e duas horas depois tem início um ciclo de partilhas.

Durante a tarde há exposições para ver, uma sessão de poesia e concertos com Bonifácio (17h45), Rui Rosa (21h00) e Bernardo Branco (22h00). A iniciativa termina com uma festa com El Niño do Tejo.

O Festival Pó Suspenso, explica o Colectivo 249, “tem como missão fomentar a coesão da comunidade torrejana, através de momentos comuns de relação na usufruição e produção artística multidisciplinar, promovendo-se o encontro das pessoas com vivências culturais de diferentes tempos e de diferentes lugares”.