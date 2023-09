Azambuja prepara actividades para assinalar Semana do Desporto e Dia do Coração

A Câmara de Azambuja está a promover, em articulação com colectividades, um conjunto de iniciativas, no âmbito da Semana Europeia do Desporto do Dia Mundial do Coração, que se vão realizar de 24 a 30 de Setembro. As participações carecem de inscrição no site do município, sendo que algumas podem ser feitas no próprio dia e local da actividade.

A primeira iniciativa vai decorrer no domingo 24 de Setembro, às 09h00 e inclui um passeio de BTT, num percurso de 25 quilómetros com partida da ARC Socasa, que termina num almoço de convívio que carece de inscrição até 21 de Setembro. Na quarta-feira, 27 de Setembro vai realizar-se, a partir das 20h00, uma caminhada de 10 quilómetros e corrida de cinco, cuja organização está a cargo da AZA- Azambuja com Alma. O ponto de encontro é na Praça do Município e a participação é gratuita, mas de caracter obrigatório.

No sábado, 30 de Setembro terá lugar a caminhada solidária "Caminhar pelo Lourenço", organizada pelo grupo Ribatejo TentAjudar com o objectivo de angariar verba para apoiar o Lourenço, uma criança com encefalopatia epilética, epilepsia, microcefalia adquirida e baixa visão. A caminhada terá um percurso de seis quilómetros, com nível de dificuldade técnica baixa e com ponto de partida às 09h30, no Palácio das Obras Novas em Azambuja. A inscrição nesta actividade pode ser feita através de formulário da Câmara de Azambuja e tem o custo de seis euros para adultos e de três euros para crianças dos quatro aos 13 anos.