Percurso pedestre da rota do Almonda em Torres Novas

O percurso pedestre do primeiro troço da PR1 – Rota do Almonda vai realizar-se a 23 de Setembro, Dia Mundial da Monitorização da Água. O percurso tem uma duração prevista de 3h30, num total de sete quilómetros de distância. A iniciativa promovida pelo município de Torres Novas visa que os participantes conheçam o património natural e turístico do concelho. O grau de dificuldade é baixo e adequa-se a todas as idades, sendo obrigatório fazer a inscrição, que é gratuita.

O início do percurso está marcado para as 09h30 junto à nascente do rio Almonda. Recomenda-se o uso de roupa e calçado confortáveis e que tragam água, reforço alimentar, binóculos e máquina fotográfica. A PR1 – Rota do Almonda é um pequeno percurso pedestre ao longo do rio Almonda que liga o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e a Reserva Natural do Paul do Boquilobo. Caracterizado pelas formas cársicas do maciço calcário estremenho e as terras planas da bacia do Tejo, a rota é dividida em três troços: as colinas, a cidade e a várzea.