Exposição de desenhos do sargento Fernando Vitorino em Alcorriol

A inauguração da exposição “Os desenhos do Sargento Fernando Vitorino” está marcada para dia 10 de Setembro, às 16h00, na antiga Escola Primária de Alcorriol, concelho de Torres Novas. A exposição marca o início de uma nova era da centenária escola de Alcorriol recuperada por uma centena de voluntários da EDP em Maio. A exibição foi idealizada e organizada com o apoio do Museu Carlos Reis, da Galeria Neupergama e da Casa Família Oliveira Guimarães em colaboração com a ACRA - Associação Cultural e Recreativa de Alcorriol.

O artista Fernando Vitorino, nascido e criado no concelho, esteve na guerra colonial onde combateu em Angola, Guiné e Moçambique, conhecido por ser um atirador exímio depois de uma breve passagem pelo seminário. Faleceu em 2018 e raramente foi visto a desenhar permanecendo a dúvida de quando se dedicava ao desenho. Sónia Ferreira, sobrinha do artista e membro da direcção da ACRA, foi a impulsionadora da iniciativa. “Cheguei um dia a casa e estava a minha tia a limpar os armários, fazendo o seu luto, desfazendo-se de muita coisa, não acreditando que pudessem ter valor para outros que não ela ou o tio que tinha partido recentemente. Felizmente ainda fui a tempo de salvar alguns desenhos, mas outros ficaram perdidos para sempre!”, conta a sobrinha.