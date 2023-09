Juiz Carlos Alexandre foi a Mação e abriu o livro na sua terra natal

Juiz Carlos Alexandre e ex-Procuradora-Geral Joana Marques Vidal participaram no segundo Encontro Internacional de Solidariedade Intergeracional, que se realizou no Auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação.

Alguns dias depois de deixar o Tribunal Central de Instrução Criminal e ficar a saber-se que vai tomar posse no Tribunal da Relação de Lisboa, o juiz Carlos Alexandre regressou à terra natal, em Mação, para participar no segundo Encontro Internacional de Solidariedade Intergeracional, que se realizou no Auditório do Centro Cultural Elvino Pereira. Foi pela primeira vez colega de painel de Joana Marques Vidal, a ex-Procuradora-Geral da República, para falarem sobre adicções, justiça, direitos humanos, entre outros temas.

Embora tenha prometido a si próprio, em 2019, que não voltava a falar publicamente sobre assuntos da sua vida profissional em público, Carlos Alexandre abriu o livro e partilhou de uma forma intimista muitos pontos de vista sobre o estado da justiça em Portugal, nomeadamente a nova lei da droga, que entra em vigor a 1 de Outubro, e que descriminaliza as drogas sintéticas e faz uma nova distinção entre tráfico e consumo. “Já tive duas infracções disciplinares por coisas que vim dizer a Mação sobre incêndios e sobre água. Embora tenha dito que não voltava a falar em público de assuntos do género, em 2019, volto a quebrar a minha promessa novamente por causa de Mação, a minha terra”, disse, confessando-se “angustiado e perplexo” sobre algumas matérias.

Joana Marques Vidal falou sobre liberdade, admitindo que “retirar ou limitar a liberdade de terceiros é um assunto extremamente complexo”. A Magistrada Jubilada disse ser essencial reafirmar os direitos humanos e responder às complexidades de uma maneira inclusiva. “Para reafirmar os direitos não precisamos de excluir os que são diferentes”, frisou.

Carlos Alexandre e Joana Marques Vidal intervieram no painel “Comportamento de Risco e Direitos Humanos”, que teve lugar no sábado, 9 de setembro, em Mação. A conversa foi moderada por Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, que aproveitou o momento para, à margem do debate, lamentar também o estado em que se encontra a Saúde em Portugal, nomeadamente no seu território, com a falta de médicos de família. “É uma vergonha o que estamos a assistir”, vincou.

O Encontro Internacional de Solidariedade Intergeracional é uma uma iniciativa conjunta da Toxicomanies Europe - Échanges - Études e do projecto Mala da Prevenção, do também maçaense Luís Duarte Patrício, com o apoio da Câmara Municipal de Mação.

