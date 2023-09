Desenhos inéditos de Maria de Lourdes de Mello e Castro em Tomar

Uma exposição de desenhos inéditos de Maria de Lourdes de Mello e Castro está patente até 24 de Setembro no Complexo Cultural da Levada, em Tomar. A mostra reúne cerca de uma centena de desenhos da pintora natural de Tomar, realizados a carvão, sanguínea ou a pastel sobre papel, principalmente nas décadas de 20 e 30 do século passado. A maioria é composta por esboços e exercícios de uma fase de aprendizagem e afirmação artística da autora, nascida em Tomar em 1903 e falecida em 1996.

A exibição inclui também ilustrações originais da artista realizadas em 1963 para ilustrar o livro “A Ordem de Cristo”, de Vieira Guimarães, com desenhos a tinta da china dos monumentos emblemáticos de Tomar: Igreja e Campanário de Sta. Maria dos Olivais, Castelo dos Templários e Charola, Claustros e Janela do Convento de Cristo.

Maria de Lourdes de Mello e Castro começou a ter aulas de desenho aos 13 anos com o escultor açoriano João Canto e Castro, na altura professor na Escola Jacôme Ratton, em Tomar. Mais tarde, foi também aluna do paisagista Ezequiel Pereira e discípula de José Malhoa. A artista dedicou a sua vida a desenhar e pintar, deixando um reportório artístico em que constam o retrato, a paisagem, a pintura de género e a natureza morta. A exposição foi organizada no âmbito da programação da Festa dos Tabuleiros e coincide com as comemorações dos 120 anos do nascimento da artista.