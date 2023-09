Espectáculo ‘Dançar com… Liberdade’ em Santarém

O espectáculo ‘Dançar com… A Liberdade’, vai ser apresentado na noite de sexta-feira, 15 de Setembro, pelas 21h30, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, O projecto é desenvolvido pela Academia de Dança e Expressão Corporal do Círculo Cultural Scalabitano (CCS) e resulta de uma residência artística que decorre de 11 a 15 de Setembro, no CCS, com envolvimento de participantes da comunidade local.