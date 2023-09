Percurso pela via romana do concelho do Sardoal

Dia 24 de Setembro decorre, no âmbito do programa complementar das festas do Sardoal, uma caminhada de 13 quilómetros pela via romana do concelho.

O município do Sardoal vai promover um percurso pedestre pela via romana do concelho. A caminhada vai ter início pelas 09h00 com encontro marcado na sede da Junta de Freguesia de Valhascos. São cerca de 13 quilómetros de passeio com um grau de dificuldade elevado. As inscrições podem ser realizadas no Posto de Turismo do Sardoal ou com o departamento de desporto do município até dia 20 e de forma gratuita.