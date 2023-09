Cartaxo Sessions está de volta sábado na noite de 16 de Setembro, com as bandas Madmess, MAQUINA. e NECRØ

Rock na Casa do Campino em Santarém

O evento de música rock Cartaxo Sessions está de regresso à Casa do Campino, em Santarém, estando prevista a actuação das bandas Madmess, MAQUINA. e NECRØ. O espectáculo está agendado para as 21h30 de sábado, 16 de Setembro A entrada é gratuita, mas limitada à lotação admissível com controle de entrada.