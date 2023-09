Tomar recebe artistas de vários países no festival de artes de rua

O Art’in Rua - Festival de Artes de Rua de Tomar vai decorrer entre 15 e 17 de Setembro nas ruas da cidade. A animação ser realizada por associações e artistas portugueses, mas também por artistas vindos de países como Espanha, Itália, Chile e Argentina. A programação começa na sexta-feira, na Praça da República, com o Palhaço Manu, seguindo-se Cia Trotamundos, Circo Puntino e Trocos Lucos. No sábado, a animação começa no Jardim do Mouchão com as companhias S.A. Marionetas e Cia Trotamundos. No centro histórico vai realizar-se uma arruada com Drama & Beiço e, de seguida, vão estar presentes na Praça da República os grupos Ticosi Circus Artist, Xampatito Pato e Circo Puntino. As estátuas vivas encontram-se no Jardim do Mouchão, Jardim da Várzea Pequena e no centro histórico durante a tarde e noite dos três dias.

O último dia, domingo, o dia começa no Mouchão com ateliers infantis. Na Rua Marquês de Tomar actua o Karcocha. Segue-se o Circo Puntino e Cia Federico Menini, na Praça da República. O encontro de bandas filarmónicas vai realizar-se no Coreto da Várzea Pequena.

O festival tem entrada livre e existe uma área de street food no jardim da Várzea Pequena. O espaço vai contar com insufláveis, produtos locais e a animação de Taborda Live Sax na sexta-feira, e da Banda Green Leather no sábado.