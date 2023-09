700 idosos reunidos em Benavente para momento anual de convívio

Sete centenas de pessoas participaram no 26º Encontro de Idosos, Reformados e Pensionistas do Município de Benavente. O encontro anual, que se realizou a 31 de Agosto, é um dos momentos mais aguardados pelos seniores que, ano após ano, marcam presença na zona desportiva e de lazer dos Camarinhais (Parque de Actividades Escotistas).

O dia é passado em convívio ao ar livre, debaixo do ar puro dos pinheiros e eucaliptos. Os idosos comem sardinhas e entremeadas, revêm amigos, cantam e dançam a tarde toda. É o caso de Silvina Rosa, 78 anos, de Foros de Almada, habitual participante no encontro. O ano passado tinha acabado de ser operada ao coração mas fez questão de estar presente. Quem também não perde um convívio é Maria Augusta Serradolhe, 81 anos, de Samora Correia. “Gosto de tudo. O convívio é muito bom. Bebemos vinho branco, comemos umas sardinhas e quando começa o bailarico dançamos”, conta, animada.

Há uma década que António Arsénio, 76 anos, Foros de Almada, participa no encontro. Vai em transporte próprio e assa as sardinhas no braseiro. Ao lado, o irmão Francisco Arsénio dá uma ajuda a virar o peixe antes de passarem para as entremeadas. Já sentada à mesa a beber vinho tinto e a comer carapaus está Licínia Afonso, 64 anos, estreante no encontro anual.

O transporte para os Camarinhais é facultado pela organização, a Câmara de Benavente, em parceria com as juntas de freguesia e as Instituições Particulares de Solidariedade Social do Município. O encontro anual é o culminar dos Passeios com Vida, também dirigidos aos seniores do concelho de Benavente. Este ano, de forma gratuita, os participantes visitaram Alcácer do Sal. “É um investimento que a autarquia faz e que está há 26 anos no orçamento. As pessoas repetem todos os anos é porque gostam. É um momento em que os idosos saem de casa para conviver”, diz a vice-presidente do município, Catarina Vale.