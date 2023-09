Associações de Alcanena juntam-se em festival para divulgação e angariação de fundos

A primeira edição do Festival Entretanto, em Alcanena, foi encarada pelas associações como um ponto de exposição e divulgação do movimento associativo no concelho, ao mesmo tempo que aproveitaram a iniciativa para angariação de fundos, nomeadamente para manutenção ou requalificação das suas instalações.

A Associação de Estudantes da Escola Secundária de Alcanena foi a que teve elementos mais jovens. Pedro Damas, Francisco Afonso e Francisca Coelho, admitiram que a participação no festival foi muito enriquecedora pela experiência de trabalho e crescimento, e, sobretudo, para mostrar que a comunidade estudantil tem interesse em participar na dinâmica do concelho. O grupo de Juventude Amizade e Convívio (JAC) foi outra das associações que colaborou na organização. Tânia Oliveira, de 31 anos, é a presidente da jovem direcção e explicou que a associação foi fundada com uma forte identidade sócio-cultural, mas também desportiva, nomeadamente através da prática de actividades como natação, hidroginástica, trail e snooker federado. A presidente acrescentou ainda que a atracção de jovens é também um factor fundamental para a sustentabilidade da associação e deixou elogios ao espírito inter-associativo que se vive em Alcanena.

Também marcaram presença associações de outras freguesias, como foi o caso do Grupo Recreativo Unidos da Serra (GRUS) e do Moto-clube de Aire e Candeeiros. O presidente do GRUS, Tiago Ferreira, e Nídia Cláudio, também elemento da direcção, apresentaram a colectividade, que se dedica à vertente desportiva com a realização de caminhadas, competições de BTT e ténis de mesa. Na direcção do Moto-clube de Aire e Candeeiros, fundado em 2022, Paulo Roque e Bruno Gonçalves, explicaram que estão a trabalhar para conquistar novos sócios e dar a conhecer a associação. “Actualmente o grupo tem 65 membros, mas queremos mais. Realizamos passeios, moto-turismo e também concentrações, apesar de não estarmos tão ligados a esse estilo de vida motard, mas mais à do convívio e da festa. Estamos aqui para divulgar e dar a conhecer o clube e fomentar o espírito e gosto pelas motas”, vincaram.

Paixão pela música e por Alcanena

Bruno Patrício, de nome artístico DJ Hot Crazy Boy, tem 30 anos e reside em Alcanena desde os seis. Actualmente a residir em Bugalhos, explicou que não há sentimento como o de actuar em Alcanena e que mesmo quando actua noutros palcos faz questão de levar consigo o nome da terra, da qual diz ter muito orgulho em pertencer. Bruno Patrício assume que tem aprendido muito na estrada, a tocar em vários sítios e muitos dias seguidos. “É um privilégio ser o único Dj no palco principal, na minha terra e logo no primeiro dia”, frisou.