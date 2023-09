Festas de Abitureiras são um exemplo de amor à terra

Todos os anos um vasto grupo de voluntários trabalha afincadamente para que a festa anual do início de Setembro seja uma das mais participadas do concelho de Santarém.

A Associação Abitureiras em Festa foi criada a 13 de Abril deste ano por um grupo de pessoas de diversas faixas etárias com o intuito de organizar as festas, como já vinha sendo falado há vários anos. Habitualmente, em cada ano cabia a uma colectividade ou instituição da freguesia organizar a festa. A actual direcção da Abitureiras em Festa vai organizar os festejos durante dois anos seguidos, explica a O MIRANTE Filipe Mendes, tesoureiro.

O presidente da Associação Abitureiras em Festa, Rui Madeira, anda num frenesim de um lado para o outro para garantir que nada vai falhar no primeiro dia da festa, na sexta-feira, 1 de Setembro. O vice-presidente José Luís Paulino e o tesoureiro Filipe Mendes estão noutra zona a tratar dos últimos pormenores. Durante os quatro dias de festa passaram pelo recinto cerca de cinco mil pessoas, uma número que a associação pretende aumentar todos os anos. José Luís Paulino refere que conseguiram aumentar a colocação do número de mesas na restauração: 19 no interior, com capacidade para dez pessoas e 16 mesas no exterior. Também fizeram algumas obras na zona da cozinha que está mais espaçosa e com melhores condições de trabalho.

Na cozinha a azáfama também é grande. Já há batatas a fritar numa máquina e há quem prepare arroz de feijoca. Maria Ruivo, de 68 anos, já perdeu a conta aos anos que ajuda na festa da sua terra. Este ano teve um problema de saúde e não sabia se podia ajudar mas decidiu ir. “Avisei que faço o que posso, quando não conseguir sento-me e descanso um bocado”, conta a O MIRANTE enquanto corta alface e a coloca num alguidar grande. Maria Ruivo diz que todos se dão bem porque são uma equipa de voluntários que se entreajuda há muitos anos e todos querem o melhor para a sua terra.

Ana Maria Batista, de 56 anos, à semelhança da maioria dos voluntários, tirou férias durante os dias da festa para poder ajudar. Na cozinha coloca as batatas já cortadas em palitos na fritadeira. Ao lado ouve-se a máquina já a lavar loiça. Chegou por volta das 14h00 para começar a orientar as refeições que vão ser servidas. “No ano passado, no sábado, servimos mais de 1.200 refeições. Eram duas da manhã e ainda estávamos a cozinhar. Dá trabalho mas é disto que gostamos e quantas mais refeições servimos significa que há cada vez mais clientes e eles são fundamentais para angariarmos dinheiro para a nossa terra, que tanto precisa”, sublinha Ana Maria Batista que é voluntária há 15 anos.

Na zona principal da cozinha está António Correia, 60 anos. É a primeira vez que ajuda na festa das Abitureiras. “Pediram-me se podia ir ajudar na cozinha e como faço de tudo um pouco vim ajudar. Temos que nos ajudar uns aos outros. Se não for assim não vale a pena cá andarmos”, reflecte enquanto corta chouriço em pedaços.

Querem melhorar infraestruturas e aumentar espaço de restauração

Os dias antes de se iniciarem as Festas de Abitureiras são de muito nervosismo para que nada falhe durante quatro dias. Por amor à terra os voluntários mal vão à cama e a família nestes momentos fica um pouco em segundo plano. O grupo que integra a Associação Abitureiras em Festa começou a preparar a principal festa da freguesia em Dezembro do ano passado. Tiveram apoio financeiro e logístico da junta de freguesia e da Câmara de Santarém. Só em artistas musicais investiram mais de 16 mil euros.

O dinheiro que conseguiram angariar durante as festas é para pagar as despesas e o que sobrar é para investir no melhoramento de infraestruturas no recinto como equipamentos novos para a cozinha, aumentar o espaço de restauração e construir infraestruturas sanitárias. “Todos queremos o mesmo: tornar esta freguesia cada vez mais apelativa e dinâmica”, destacou Filipe Mendes. O vice-presidente José Paulino defende que querem elevar cada vez mais o nível das festas com melhores condições para todos e investir num cartaz sempre apelativo.

A Abitureiras em Festa conta com um grupo de dezenas de pessoas entre jovens e mais velhos. A direcção da associação considera que o futuro da terra e do associativismo está garantido mesmo que não seja fácil, confessam, atrair os mais jovens para o associativismo. “Não podemos deixar morrer o associativismo. Temos que criar condições para que os jovens se interessem pela sua terra e queiram continuar a dar vida às festas que são o momento mais alto do ano na freguesia. É o amor à nossa terra que nos faz a todos continuar, mesmo que tudo dê muito trabalho”, conclui Filipe Mendes.