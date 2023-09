José Veiga Maltez homenageado durante Olé Golegã

Homenagem ao ex-presidente da Câmara da Golegã decorreu no sábado, 9 de Setembro, no Largo da Feira.

O ex-presidente da Câmara Municipal da Golegã, José Veiga Maltez, foi homenageado durante a edição deste ano do “Olé, Golegã”, certame que decorreu de 7 a 10 de Setembro na Capital do Cavalo, e que envolveu espectáculos musicais, esperas e largadas de toiros, desfile e louvor ao gado, tertúlias tauromáquicas, entre outras actividades. Homenagem decorreu no sábado, 9 de Setembro, no Largo da Feira.

Na sua página oficial de Facebook, o autarca mostrou-se sensibilizado pelo reconhecimento e “pela manifestação de apreço” da direcção da associação.