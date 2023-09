Museu Diocesano de Santarém com visitas grátis esta terça-feira

O Museu Diocesano de Santarém completa na terça-feira, 12 de Setembro, nove anos de existência e proporciona pelas 11h00 desse dia uma visita gratuita acompanhada ao museu, situado na Praça Sá da Bandeira, junto à sé. Para as 19h00 está programada uma subida à torre medieval, com um apontamento musical a cargo do Conservatório Música Santarém, através da classe de guitarra portuguesa do professor Ricardo Gama Marques. As actividades são de acesso gratuito, mas carecem de inscrição.